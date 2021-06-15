Із липня українці зможуть літати на ще один грецький курорт

Українська авіакомпанія SkyUp із 2 липня почне виконувати рейси із Києва у грецькі Салоніки. Спочатку полетіти в Грецію можна буде щоп’ятниці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

Із 13 липня до розкладу також додадуться рейси по вівторках. Вартість квитків із Києва в Салоніки стартує від 1872 грн (в середньому – 2700 грн), у зворотному напрямку – від 1953 грн (в середньому – 2750 грн). Рейси виконуватимуться до 1 жовтня.

Салоніки – друге за розмірами місто Греції після Афін, столиця області Македонія і порт у затоці Егейського моря. Неподалік розташовані пляжі регіону Пієрія та гірський хребет Олімп.

Нагадаємо, український лоукостер у літній сезон також літає з Києва на грецькі острови Корфу та Родос, а також з Києва і Одеси в Іракліон. Уряд Греції офіційно дозволив в'їзд мандрівникам із 14 травня. Для в’їзду в Грецію всі туристи, незалежно від країни походження, повинні заповнити PLF-форму за посиланням.

Також мандрівники повинні мати один із таких документів:

документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації не менше, ніж за 14 днів до поїздки

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду

сертифікат про перенесену хворобу, позитивний діагноз за допомогою ПЛР-тесту, зроблений від двох до дев’яти місяців від дати хвороби.

Додамо, що полетіти в Салоніки і в Іракліон можна також зі Львова. Рейси виконує авіакомпанія Ellinair.

До слова, раніше авіакомпанія SkyUp скасувала рейси із Запоріжжя до Одеси, Львова, Барселони і Ларнаки, а також – зі Львова до Ларнаки, ще перед запуском. Також Державіаслужба, за зверненням перевізника, анулювала SkyUp права на польоти зі Львова до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама та Праги.