Авокадо у природних умовах виростає великим тропічним деревом і потребує стабільного тепла та вологості. У домашньому середовищі рослина часто реагує на помилки догляду висиханням і потемнінням листя. Garden Forindoor пише про основні причини цієї проблеми та способи її усунення.

Основні причини висихання листя авокадо

Найчастіше листя в’яне, скручується або вкривається плямами через несприятливі умови вирощування, порушення режиму поливу, хвороби чи появу шкідників.

Неправильні умови вирощування

Авокадо потребує яскравого розсіяного світла протягом щонайменше 12 годин на добу. За нестачі освітлення процес фотосинтезу порушується, листя жовтіє та опадає. Водночас прямі сонячні промені можуть спричинити опіки.

Не менш важливою є вологість повітря – приблизно 60 %. Сухе повітря в приміщенні призводить до скручування та висихання країв листків. Температура має залишатися стабільно теплою протягом року без різких коливань.

Помилки у догляді

Авокадо однаково погано реагує як на пересушування ґрунту, так і на надмірний полив. Застій води викликає загнивання коренів, а сухий субстрат – в’янення листя. Поливайте рослину теплою відстояною водою та підтримуйте ґрунт злегка вологим і пухким.

Уникайте холодних протягів і поливу холодною водою. Такі стресові умови можуть спричинити опадання листя.

Важливе значення має й розмір горщика. Ємність повинна бути достатньо глибокою, щоб коренева система могла розвиватися вниз. Якщо коріння досягає дна і не має простору для росту, листя починає сохнути та опадати. У такому разі пересадіть рослину в глибший горщик зі свіжим субстратом.

Хвороби авокадо

За належних умов авокадо рідко уражується хворобами. Ослаблена рослина стає вразливою до грибкових інфекцій, які найчастіше виникають через надмірний полив і поганий дренаж.

Борошниста роса проявляється світлим нальотом на листі. Спочатку уражуються нижні листки, вони жовтіють, висихають і опадають. Нове листя може рости деформованим. Ізолюйте уражену рослину, видаліть пошкоджені частини та обробіть листя мильним розчином або слабким розчином марганцю. Після цього пересадіть авокадо у новий стерильний ґрунт.

Небезпечною проблемою є коренева гниль і фітофтороз, які розвиваються через застій вологи. Листя втрачає колір, вкривається плямами різного відтінку, поступово засихає. Забезпечте якісний дренаж і помірний полив, щоб запобігти поширенню інфекції.

Шкідники, через яких сохне листя

У сухому повітрі авокадо можуть атакувати павутинний кліщ і борошнистий червець. Якщо на листі з’явилися світлі цятки та підсохлі кінчики, огляньте нижній бік листкової пластинки. За наявності кліща можна помітити тонку павутинку.

За незначного ураження промийте листя теплою водою з господарським милом. У разі появи павутини обробіть рослину олією німу кілька разів з інтервалом 4–5 днів.

Щитівки також часто оселяються на стеблах і вздовж жилок листя. Вони живляться соком рослини, через що листя жовтіє та висихає. Видаліть шкідників вручну та обробіть рослину мильним розчином.

Профілактика проблем

Щоб авокадо залишалося здоровим, забезпечте йому достатнє освітлення, стабільне тепло та підвищену вологість повітря. Поливайте помірно теплою очищеною водою й не допускайте застою вологи. Регулярно оглядайте листя, щоб вчасно помітити перші ознаки проблем.