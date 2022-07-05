Уряд Австралії ухвалив рішення скасувати мита на імпорт з України на один рік. Раніше це зробили Євросоюз та Велика Британія, а ще раніше мита на українські товари скасувала Канада.

«Цей захід, який є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром за підсумками його візиту до Києва, набуває чинності з 4 липня. Такий крок йде за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Велика Британія», – сказав міністр торгівлі й туризму Австралії Дон Фаррелл.

За його словами, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн доларів.

Рішення уряду передбачає зниження мит з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. Водночас акцизні збори на пальне, алкогольні та тютюнові вироби залишаються.

«Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію росії проти народу України. Наше поточне рішення демонструє нашу відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками від вторгнення росії», – зазначив міністр.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 липня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прибув із візитом до України. Це був перший візит прем’єр-міністра Австралію за всю історію відносин між двома країнами. Під час цього візиту він заявив, що його країна розширить санкції проти росії та надасть додаткову військову допомогу Україні на 100 млн доларів. У новому пакеті військової допомоги Австралія надасть 14 бронетранспортерів, 20 бронеавтомобілів Bushmaster PMV, безпілотники та інше обладнання.