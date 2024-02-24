Уряд Австралії у другу річницю повномасштабного вторгнення запровадив візові заборони та фінансові санкції щодо 55 російських громадян Росії та 37 організацій. Про це у суботу, 24 лютого, повідомили на сайті міністерства закордонних справ Австралії.

Зокрема, санкції Австралії стосуються тих, хто причетний до депортації українських дітей з регіонів, які тимчасово окуповані Росією.

«Це сталося після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за військові злочини у незаконній депортації», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Австралія наклала санкції на об’єкти російської оборонної промисловості, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

«Ці санкції відображають позицію уряду Австралії про те, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, понесуть наслідки», – зазначили у МЗС Австралії.

Зазначається, що загалом Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України», – наголосили у МЗС Австралії.

Нагадаємо, 23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Йдеться про економічні обмеження проти 500 компаній та експортні обмеження для сотні організацій. Санкції проти Росії президент США Джо Байден оголосив за тривалу війну проти України, а також за смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального, який відбував ув’язнення за полярним колом.