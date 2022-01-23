Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг визнав залежність Європи від російського газу і констатував, що цю ситуацію «за одну ніч» змінити неможливо

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що Європейський Союз введе швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну, але, за його словами, Австрія виступає за те, аби обмеження не стосувалися газового сектора. Про це він заявив в інтерв’ю Die Presse am Sonntag, пише «Європейська правда».

Міністр наголосив, що у випадку російського вторгнення в Україну розробляються широкі економічні та фінансові санкції з боку Європейського Союзу. «У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна та швидка відповідь», – сказав Шалленберг. Він, зокрема, не виключив відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Водночас Шалленберг вважає, що постачання російського природного газу не повинне підпадати під санкції ЄС. За словами австрійського міністра закордонних справ, залежність між Європою та Росією з погляду енергопостачання є взаємною, адже росіянам потрібні доходи від ресурсів. Однак, за його словами, «необхідно обміркувати, чи включати газовий сектор в такий пакет санкцій». Він констатував, що Європа залежна від російських енергоносіїв, і «ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо мати тепло та електрику».

Шалленберг також зазначив, що газопровід «Північний потік-2» ще не працює, тому його не варто використовувати для створення загрози Росії.

За словами Шалленберга, вимоги Росії виключити вступ України в НАТО і вивести солдатів НАТО з із вже включених держав-членів є неприйнятними: «Ми готові до відкритого діалогу з Росією на рівних, але не за девізом: по-твоєму або ніяк».

Крім того, для Шалленберга конфлікт з Росією має й інший вимір. «Є третя сторона, яка уважно спостерігає: Китай. І якщо китайці дійдуть висновку, що Захід поступається військовим загрозам, то це матиме далекосяжні наслідки», – наголосив міністр закордонних справ Австрії, який на початку лютого відвідає Київ.