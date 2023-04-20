Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австрія заморозила російські фінансові активи майже на 2 млрд євро. Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

«Ефективне застосування санкцій проти Росії відповідає інтересам Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо західні санкції проти агресора і з початку війни заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів», – написав Бруннер в Twitter у четвер, 20 квітня.

Die wirksame Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland ist im Interesse Österreichs, Europas und den USA. Wir unterstützen die Sanktionen des Westens gegen den Aggressor & haben seit Beginn des Krieges finanzielle Vermögenswerte in Höhe von fast 2 Mrd.€ eingefroren. (2/2) — Magnus Brunner (@magnusbrunner) April 20, 2023

Він зустрівся із заступником міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном та наголосив на важливості стратегічної співпраці між ЄС і США.

Додамо, що вкінці лютого Міністерство закордонних справ Австрії оголосило, що висилає чотирьох російських дипломатів із Відня через підозру в шпигунстві на користь спецслужб.