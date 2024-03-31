В Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це у неділю, 31 березня, повідомив австрійський сайт новин Der Standard.

Справу Егісто Отта прокуратура Відня розслідує з 2017 року. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.



За даними слідства, Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців. Правоохоронці вважають, що колишній зять Егісто Отта також сприяв цьому злочину. У помешканнях обох фігурантів слідчі провели обшуки. Наразі обоє чоловіків перебувають під вартою у слідчому ізоляторі. Егісту Отту за шпигунство загрожує довічне ув’язнення.

Егіст Отт був співробітником Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT), яке наразі розформоване.

Австрійські ЗМІ пов’язують Егіста Отта з колишнім членом правління німецької компанії Wirecard Яном Марсалеком, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії протягом десяти років. За даними австрійських журналістів, Отт допомагав Марсалеку створювати шпигунську мережу для Росії. Зокрема, вони збирали інформацію щодо журналістів, які проживають в Європі та казахстанського опозиційного політика.