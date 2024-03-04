Росія залишала кордони відкритими для утікачів від мобілізації, щоб її шпигуни могли непомітно виїхати в інші країни. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

За словами джерел, президент РФ Владімір Путін, оголосивши мобілізацію у 2022 році, залишив кордони відкритими, щоб під виглядом утікачів могли виїхати також шпигуни.

Видання зазначає, що поки Україна та її західні партнери планують операції з вербування військових, російські спецслужби зміцнюють свою архітектуру, щоб запобігати дезертирству.

Так, за словами аналітиків, третє управління військової контррозвідки ФСБ розрослося до найбільшого підрозділу цієї спецслужби. Це те управління, яке займається стеженням за російськими військовими.

Зазначається, що на початку російського вторгнення в Україну Путін відправив вище керівництво ФСБ під домашній арешт за погану оцінку можливостей українського опору. Тим часом європейські столиці видворили близько 400 російських дипломатів, багатьох із яких вважали шпигунами.

Проте представники розвідки США та Європи кажуть, що тепер шпигунські служби Росії стають більш нахабними та креативними у придушенні інакомислення за кордоном.

Кордони між трьома основними розвідувальними службами Росії – ФСБ, військовою розвідкою ГРУ та зовнішньою розвідкою СЗР, дедалі більше розмиваються, що ускладнює, наприклад, визначення відповідальних за вбивства. Крім того, росіяни дедалі частіше використовують іноземних громадян у своїх операціях.