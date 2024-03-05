Військовому може загрожувати до 10 років позбавлення волі

У США затримали колишнього військовослужбовця ВПС країни, який розголошував секретну інформацію про безпеку США та російсько-українську війну. Колишній підполковник зливав дані через сайт знайомств, повідомили у понеділок, 4 березня, у прес-службі Мін’юсту США.

63-річного Девіда Франкліна Слейтера, який працював цивільним співробітником ВПС США при Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM), затримали 2 березня за підозрою у розголошенні секретної інформації, яка стосується нацбезпеки країни, а також війни Росії проти України. За даними слідства, Слейтер спілкувався з особою, яка вдавала, що живе в Україні, через один із сайтів знайомств.

Колишній підполковник надсилав особі секретні документи Пентагону, які зокрема стосувалися російсько-української війни.

«Як стверджується, пан Слейтер, цивільний службовець ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передавав секретну інформацію національної оборони іншій особі, явно нехтуючи безпекою своєї країни та своєю присягою зберігати її таємниці», – повідомив помічник прокурора Метью Олсен.

У прес-службі американського Мін’юсту повідомили, що Слейтер був присутній на брифінгах USSTRATCOM щодо війни Росії проти України, які мали рівень «цілковито секретно». Військовий передавав цю інформацію своїй співрозмовниці.

«Учасниця змови регулярно просила Слейтера надати їй конфіденційні, непублічні, секретні дані та називала його у своїх повідомленнях її “коханим таємним інформатором” та її “таємним агентом”», – повідомили у прес-службі міністерства.

Колишнього військовослужбовця затримали та помістили під варту. Перше судове засідання щодо його обвинувачень відбудеться у вівторок, 5 березня. Якщо його визнають винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тис. доларів за кожне звинувачення у змові.

Нагадаємо, 4 березня військовий Нацгвардії США Джейк Тейшера визнав себе винним за шістьома обвинуваченнями у зливі секретних документів Пентагону. 22-річного військовослужбовця викрили у квітні 2023 року – йому загрожує від 11 до 16 років позбавлення волі.