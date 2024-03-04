Джек Тейшейра погодився на щонайменше 11 років ув’язнення

Військовослужбовець Національної гвардії американського штату Массачусетс 22-річний Джек Тейшейра визнав свою провину в зливі секретних документів Пентагону. Про це у понеділок, 4 березня, повідомив телеканал ABC News.

Джек Тейшейра визнав себе винним за всіма шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. В обмін на це прокурори погодилися не пред’являти йому додаткових звинувачень. Тейшейра також погодився на щонайменше 11 років ув’язнення. Прокурори планують вимагати 16 років та вісім місяців позбавлення волі.

Оголошення вироку Тейшейрі призначили на 27 вересня 2024 року.

Нагадаємо, військовослужбовця арештувало Федеральне бюро розслідувань у квітні 2023 року. Його ідентифікували як можливого винуватця «зливу» секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

Про що йдеться в американських документах – читайте у нашій статті.