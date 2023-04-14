Джеку Тейшейрі загрожують десятки років ув’язнення

Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс 21-річному Джеку Тейшейрі у п’ятницю, 14 квітня, оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США. Про це з посиланням на CNN повідомляє «Європейська правда».

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів.

Наступної середи, 19 квітня, суд має обрати йому запобіжний захід. Прокуратура просить помістити його під варту до початку суду.

Військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса арештувало Федеральне бюро розслідувань. Його ідентифікували як можливого винуватця «зливу» секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.