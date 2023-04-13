У США арештували підозрюваного у справі про викрадення секретних документів Пентагону

У четвер, 11 квітня, Федеральне бюро розслідувань США арештувало підозрюваного у справі про витік секретної інформації з Пентагону, пов’язаної, зокрема, з військовими планами України. Про це повідомляє The New York Times.

За даними ЗМІ, арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Масачусетс. Його називають лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.

На опублікованих відео видно спецпризначенців і чоловіка у військовій футболці із руками за головою, який здається правоохоронцям. Незавдовго до арешту президент США Джо Байден заявив, що близькі до виявлення організатора витоку секретних документів.

Video here appearing to show Teixeira being taken into custody by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2023

Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки США може стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.