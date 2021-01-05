Автомобіль на смерть збив 16-річну мешканку Турки на тротуарі
Чоловік не впорався із керуванням і виїхав на тротуар
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 09:130
Уночі вівторка, 4 грудня, у Турці Водій Volkswagen виїхав на тротуар і на смерть збив неповнолітню дівчину.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась о 23:04 на вул. Молодіжій у Турці. 26-річний водій автомобіля Volkswagen Golf 5 не впорався і керуванням і виїхав тротуар, де збив пішохідку. 16-річна дівчина загинула на місці від отриманих травм.
Поліція уже затримала 26-річного водія і відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення ПДР) ККУ.
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