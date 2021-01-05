Уночі вівторка, 4 грудня, у Турці Водій Volkswagen виїхав на тротуар і на смерть збив неповнолітню дівчину.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась о 23:04 на вул. Молодіжій у Турці. 26-річний водій автомобіля Volkswagen Golf 5 не впорався і керуванням і виїхав тротуар, де збив пішохідку. 16-річна дівчина загинула на місці від отриманих травм.

Поліція уже затримала 26-річного водія і відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення ПДР) ККУ.