Водій Volkswagen у Турці виїхав на тротуар, де насперть збив 16-річну дівчину

Турківський районний суд Львівської області призначив три роки позбавлення волі водієві Volkswagen Тарасу Ш., який на тротуарі в Турці збив 16-річну дівчину. Родичі загиблої відсудили у водія 468 тис. грн матеріальної і моральної компенсації.

Аварія трапилась 4 січня, близько 23:00. На вул. Молодіжній у Турці 26-річний водій Volkswagen Golf 5 Тарас Ш. перевищив швидкість і виїхав тротуар, де збив пішохідку. 16-річна дівчина від отриманих травм загинула на місці.

Як вказано у матеріалах справи, замість дозволених 50 км/год. водій їхав зі швидкість 106-121 км/год. У суді водій свою вину визнав повністю і пояснив, що того дня перебував у центрі Турки, куди підвозив знайому. Повертаючись назад, він їхав посередині дороги з великою швидкістю, оскільки посварився з дівчиною. Через таку швидкість його авто занесло й він втратив над ним контроль. Через це він вилетів на тротуар, де і збив дівчину, що йшла разом зі своєю меншою сестрою.

Мати загиблої в суді розповіла, що після трагедії вона домовилась із батьками водія Volkswagen про виплату 25 тис. доларів США моральної компенсації, однак вони сплатили лише 7 тис. доларів та 30 тис. грн.

Враховуючи покази свідків та результати експертиз, суддя Турківського районного суду Оксана Кошик визнала Тараса Ш. винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому три роки позбавлення волі з забороною впродовж цього часу керувати транспортом. Крім цього, він має заплатити сестрі загиблої 18 тис. грн матеріальної та 150 тис. грн моральної шкоди.

Ще по 150 тис. грн моральної шкоди він має виплатити батькам загиблої дівчини і сплатити 6,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.