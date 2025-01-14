Йдеться про триповерхову будівлю на вул. Дудаєва, 20 у Львові

АТ Акціонерно-комерційний банк «Львів» виставило на продаж триповерховий будинок у центрі Львова за 62,6 млн грн. Аукціон відбудеться 17 січня.

Йдеться про адміністративно-офісну будівлю загальною площею 663,9 м2 на вул. Дудаєва, 20. Будинок має три поверхи, а також підвал та мансарду. Цей лот виставляють на продаж уперше. Аукціон запланований на 17 січня через онлайн-платформу «Prozorro.Продажі».

Стартова ціна будівлі становить 62,6 млн грн із 3,1 млн грн гарантованого внеску. Об’єкт продаватимуть через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

Будинок №20 на вул. Дудаєва на початку ХХ століття слугував офісом для Крайового Союзу господарсько-торгівельних спілок. Також тут працювала редакція української газети «Сільський господар», журналу «Український пасічник» та кооператив «Центросоюз». У 2014 році на вул. Дудаєва, 20 запрацював єдиний регіональний офіс ЄБРР в Україні. Зараз будівля вільна від оренди.

Банк «Львів» зареєстрований у 1990 році та з 1992 року має головний офіс на вул. Сербській, 1 у Львові. Власником найбільшої частки (понад 41%) є швейцарська компанія responAbility Participations. Ще понад 20% належать ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг», що належить громадянину Ісландії Маргеіру Петурсону. Така ж частка і в нідерланського холдингу «Сіхтінг Фондсбехер ДГГФ Локал МКБ». Наразі банк має 19 відділень, шість із яких – у Львові.