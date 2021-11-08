Кількість банків, які автоматично блокують рахунки боржників за вимогою державних та приватних виконавців, у листопаді збільшилася майже утричі – до 18, у порівнянні з квітнем, повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Оновлений перелік виглядає так:

«ПриватБанк»;

«УніверсалБанк» (а також «Монобанк», який працює на його інфраструктурі);

«Оксі Банк»;

«ТАСкомбанк»;

«Індустріалбанк»;

Банк «Восток»;

«Прокредит Банк»;

«Львів»;

«Конкорд»;

«Райффайзен Банк»;

«Кредобанк»;

«ОТП Банк»;

«Ідея Банк»;

«МетаБанк»;

«Український Капітал»;

«Агропросперіс Банк»;

«Укрсиббанк»;

«Радабанк».

Водночас у цьому переліку досі відсутня частина десятки українських банків з найбільшими активами: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Альфа-Банк Україна», ПУМБ, «Сбербанк».

Нагадаємо, що 23 березня Міністерство юстиції видало наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані за борги в рамках процедури примусового стягнення. У квітні блокувати рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали сім банків, зокрема, «ПриватБанк» і «Монобанк».

Як зазначають аналітики платформи «Опендатабот», система автоматичного блокування працює не ідеально: незважаючи на те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – пояснювали раніше у Національному банку України.

У разі повного блокування рахунків, а не лише суми боргу, необхідно: