В Україні зросла кількість банків, які автоматично блокують рахунки боржників
Рахунки боржників за запитом державних чи приватних виконавців автоматично блокують 18 банків
До теми
Кількість банків, які автоматично блокують рахунки боржників за вимогою державних та приватних виконавців, у листопаді збільшилася майже утричі – до 18, у порівнянні з квітнем, повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.
Оновлений перелік виглядає так:
- «ПриватБанк»;
- «УніверсалБанк» (а також «Монобанк», який працює на його інфраструктурі);
- «Оксі Банк»;
- «ТАСкомбанк»;
- «Індустріалбанк»;
- Банк «Восток»;
- «Прокредит Банк»;
- «Львів»;
- «Конкорд»;
- «Райффайзен Банк»;
- «Кредобанк»;
- «ОТП Банк»;
- «Ідея Банк»;
- «МетаБанк»;
- «Український Капітал»;
- «Агропросперіс Банк»;
- «Укрсиббанк»;
- «Радабанк».
Водночас у цьому переліку досі відсутня частина десятки українських банків з найбільшими активами: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Альфа-Банк Україна», ПУМБ, «Сбербанк».
Нагадаємо, що 23 березня Міністерство юстиції видало наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані за борги в рамках процедури примусового стягнення. У квітні блокувати рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали сім банків, зокрема, «ПриватБанк» і «Монобанк».
Як зазначають аналітики платформи «Опендатабот», система автоматичного блокування працює не ідеально: незважаючи на те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.
«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – пояснювали раніше у Національному банку України.
У разі повного блокування рахунків, а не лише суми боргу, необхідно:
- направити виконавцю за вашим провадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку;
- в разі відсутності відповіді – підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби, або, якщо провадження веде приватний виконавець, – скаргу на Раду приватних виконавців;
- подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.