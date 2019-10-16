Батенко запропонував оголосити надзвичайний стан у Новому Роздолі та Новояворівську

Нардеп Тарас Батенко (зліва) і мер Нового Роздолу Андрій Мелешко під час брифінгу у Верховній Раді

У містах Новий Розділ та Новояворівськ необхідно оголосити техногенну катастрофу регіонального масштабу. Про це 16 жовтня з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат з Львівщини Тарас Батенко. Цієї ж думки дотримується мер Нового Роздолу Андрій Мелешко. «Ситуація в місті вкрай напружена, ми за крок до техногенної катастрофи», – сказав він.

Під час виступу у Верховній Раді Тарас Батенко звернувся до Кабміну, прем’єр-міністра України з проханням допомогти регіональній владі – віднайти кошти на погашення заборгованої зарплати працівникам та не допустити зриву опалювального сезону у Новому Роздолі і Новояворівську. Нагадаємо, що раніше про критичну ситуацію у Новому Роздолі уже заявляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Батенко запропонував визнати ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську надзвичайною техногенною ситуацією регіонального рівня. «Інакше сьогодні-завтра громадяни міста Новий Розділ і Новояворівськ вийдуть на вулиці, перекриють дороги міждержавного сполучення», – додав він.

Пізніше спільному брифінгу з Батенком у Верховній Раді міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко назвав ситуацію у місті «вкрай напруженою». «Ми за крок до техногенної катастрофи», – сказав він.

З його слів, компанія «Гарант Енерго М» понад пів року не виплачує зарплату працівникам місцевою ТЕЦ і відмовляється спілкуватися з ними. Також мер заявив про те, що місто не підготували до опалювального сезону. Він попросив уряд створити комісію з представників уряду і ЛОДА, яка би мала працювати до моменту запуску опалення у місті Новий Розділ.

Відповідно до законодавства, надзвичайні ситуації техногенного характеру – це, зокрема, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, на теплових мережах (у системах гарячого водопостачання) у холодну пору року. Остаточне рішення щодо оголошення та класифікації НС може прийняти обласна Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це дозволить невідкладно залучити на вирішення ситуації із теплопостачанням у Новому Роздолі та Новояворівську кошти резервного фонду бюджету Львівщини.

Як писав ZAXID.NET раніше, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, які подають тепло та електроенергію у будинки мешканців, нині фактично не функціонують, працівники протестують та звільняються. Обидві теплоелектроцентралі належали фірмам братів Ярослава та Богдана Дубневичів ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія».

На початку 2018 року у Львові затримали чотирьох службовців цих фірм за підозрою у крадіжці газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. За даними правоохоронців, «Енергія – Новий Розділ» та «Енергія-Новояворівськ» штучно збільшували обсяги відпущеного населенню тепла, аби отримувати більше «дешевого» газу, який замість «дорожчого» витрачали на виробництво електроенергії.

Опісля суд арештував обидві ТЕЦ і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового управителя – маловідому київську фірму «Гарант Енерго М». Через протести частини працівників та брак персоналу роботу на ТЕЦ довго не вдавалося запустити. У листопаді 2018-го роботу на обидвох ТЕЦ більш-менш налагодили і мешканці Новояворівська та Нового Роздолу почали отримувати тепло до осель.

Попри те, що роботу ТЕЦ вдалося тоді запустити, на теплоелектроцентралях постійно виникали проблеми. У січні цього року на Новороздільській ТЕЦ трапилась масштабна аварія, внаслідок якої у частини мешканців міста прорвало труби. Наслідки аварії до кінця не усунули й понині.