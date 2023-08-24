Раніше турецька компанія вже дарувала розвідникам два безпілотники

Турецька компанія безпілотників Baykar Makina подарувала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar TB2. Про це повідомили у прес-службі ГУР МО у четвер, 24 серпня.

«Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2», – повідомили у прес-службі ГУР.

Головне управління розвідки подякувало турецькій компанії та партнерам, які надають озброєння для Сил оборони. У прес-службі ГУР нагадали, що Baykar Makina і раніше передавала розвідникам безпілотники. Востаннє це сталося 25 січня 2023 року, коли компанія подарувала два БПЛА.

Зазначимо, точної вартості безпілотників Bayraktar не вказується, проте, згідно з відкритими даними у мережі, їхня вартість може коливатися від 1 до 5 млн доларів. 22 червня 2022 Фонд Сергія Притули оголосив збір «Народний Байрактар» на 15 млн доларів, плануючи купити три БПЛА турецького виробництва. Тоді Baykar також подарувала озброєння Україні, відмовившись від грошей.

Нагадаємо, 31 липня Україна спільно з компанією Baykar оголосили, що побудують ремонтний центр для дронів. Документ підписали в межах угоди про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях України та Туреччини. Коли саме розпочнеться будівництво ремонтного центру, у Міноборони не уточнили.