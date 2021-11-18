Флот авіакомпанії складається з чотирьох літаків Boeing 737-800 Next Generation

Український лоукостер Bees Airline з 28 грудня відкриває рейси зі Львова у Тбілісі. Вони виконуватимуться щовівторка, також заплановані додаткові рейси на новорічно-різдвяні свята – 30 грудня, 8 і 15 січня.

Згідно з інформацією на сайті перевізника, поки що квитки можна придбати на обмежений період – з 28 грудня до 1 лютого. Виліт зі Львова у вівторок – об 11:00, зворотно – о 16:55, 30 грудня – виліт о 20:20, повернення – о 2:15 31 грудня, 8 та 15 січня – виліт о 17:45, повернення о 15:30, 15 січня – виліт о , повернення о 15:30. Вартість квитків стартує від 1536 грн в один бік (тариф Light лише з ручною поклажею).

Як повідомляв ZAXID.NET, із грудня авіакомпанія Bees Airline літатиме зі Львова у Київ, Прагу та Барселону. Флот авіакомпанії складається з чотирьох літаків Boeing 737-800 Next Generation. Також Bees Airline літає з Одеси до Києва, Праги, Єревана, Тбілісі і Гянджі, а з Києва – в Анталію, Барселону, Шарджу, Аліканте, Батумі, Єреван і Тбілісі.