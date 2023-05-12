У п’ятницю, 12 травня, уряд Бельгії підтримав новий пакет допомоги для України на загальну суму 92 млн євро, які отримані від заморожених активів Росії. Про це пише Liga.net з посиланням на сайт бельгійського уряду.

Як зазначається, ця допомога надається в умовах, коли Україна готує свій контрнаступ проти Росії та коли необхідно також підтримувати українське населення.

Загальна сума виділених нових фінансових ресурсів сягає 92 млн євро. Ці кошти – з податкових надходжень, отриманих від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії.

Повідомляється, що половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги: бронетехніки, озброєння та боєприпасів. Очікується, що перші постачання буде здійснено максимально швидко.

Ще 46 млн євро виділяються для підтримки населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності. Більшість цієї суми, а саме 24 млн євро належить до збільшення гуманітарної допомоги, яка за погодженням з ООН розподілятиметься великими містами та в зонах бойових дій на освіту, охорону здоров'я та безпеку харчових продуктів.

Сума в обсязі 8 млн євро буде спрямована на відновлення України через фонди ЄІБ та Світового банку, на додаток до сум, що вже були інвестовані з цією метою.

Додаткові інвестиції заплановані для реформування та зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та в усьому регіоні, а також для підвищення безпеки стратегічної інфраструктури України, включаючи її ядерні станції, та для підтримки зусиль Міжнародного кримінального суду у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

Зазначимо, що 5 травня 2023 року повідомлялося, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити всі отримані від них відсотки на відновлення України. Торік Бельгія заробила 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених російських активів.