Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знайшов підтвердження чуток про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак попередив Олександра Лукашенка про прибуття до Білорусі «вагнерівців». В інтерв'ю Дмитру Гордону він зазначив, що таку інформацію можна отримати лише від спецслужб, пише NV.ua.

За його словами, журналісти Bellingcat шукали докази такої версії, проте знайти не змогли.

«Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. І якби ми мали зв'язки зі спецслужбами, можливо, ми б дізналися, чи був такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти», – сказав Грозєв.

Версію про нібито дзвінок Єрмака Лукашенку поширював зокрема колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Я просто не розумію й у мене в голові не вкладається, навіщо було озвучувати версію, що він (Зеленський — ред.) особисто зателефонував президенту Білорусі і попередив його про якихось бойовиків. Була інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента», – заявив Рябошапка у жовтні 2021 року в ефірі телеканалу «Прямий».

Як інформував ZAXID.NET, 17 листопада журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat опублікували розслідування щодо операції українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера». Зокрема, Bellingcat із посиланням на колишнього голову ГУР Міноборони Василя Бурбу передає, що голова ОП Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію із затримання російських найманців, оскільки це могло зірвати перемир’я із Росією, домовленість про яке мала набути чинності 27 липня.

Як наслідок, операцію із затримання бойовиків, яка була запланована на 25 липня, перенесли на 30 липня. «Завербовані» українською розвідкою бойовики, які вже 24 липня прибули до Мінська, були змушені затриматися в Білорусі до дати вильоту – 30 липня, однак вже 29 липня вони були затримані білоруськими спецслужбами.

Зауважимо, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України зазначила, що це була не спецоперація, а спецзахід. Там пояснюють, що спецоперації влаштовують правоохоронні органи, водночас спецзахід щодо «вагнерівців» організували співробітники спецслужб, а не правоохоронці.

За два дні до оприлюднення інформації Bellingcat ТСК заявила, що активний захід в операції щодо «вагнерівців» перенесли з 25 липня на 30 липня 2020 року. Але комісії не вдалося встановити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив таке рішення. Жодного документа з такою вказівкою від посадовців не знайшли.

ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент Володимир Зеленський наказав відтермінувати захід, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак не має таких повноважень. Міністр оборони міг санкціонувати лише певні дії в межах цього спецзаходу, але не управляти ним загалом.

19 листопада Колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців».