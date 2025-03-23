Бенгальська кішка – це відносно нова порода, яку вперше вивели шляхом схрещення азійської леопардової кішки з домашньою кішкою в США

Бенгальський кіт – це поєднання дикої краси, енергійного характеру та інтелекту. Завдяки своєму унікальному леопардовому забарвленню бенгал нагадує маленького хижака, проте залишається лагідним домашнім улюбленцем. Purina розповідає, про особливості цієї породи.

Походження та особливості породи

Бенгальська кішка – це відносно нова порода, яку вперше вивели шляхом схрещення азійської леопардової кішки з домашньою кішкою в США. Назва бенгальської кішки походить від латинської назви її дикого пращура, Felis Bengalensis (азійська леопардова кішка).

Метою виведення бенгальської породи було зберегти значну фізичну подібність з диким пращуром, водночас зробивши кішку товариським і надійним другом сім'ї. Зараз бенгальська кішка входить до п'ятірки найпопулярніших порід у Великій Британії.

Характер і поведінка

Представники цієї породи надзвичайно енергійні та грайливі. Бенгальський кіт розумний та дуже ласкавий, а також спритний та може бути «балакучим», а їхній характерний голос описують як воркування чи скрекіт, або ж дивний скриплячий звук. Бенгальський кіт наділений великим «словниковим запасом», тому час від часу його голос може звучати досить пронизливо, особливо в незрозумілих ситуаціях. Протягом дня вони потребують компанії, аби не нудьгувати, і не відмовляться від можливості забратись на підвищення та погратись у полювання.

Догляд та здоров’я

Хоча шерсть у бенгалів коротка та не потребує складного грумінгу, але вони полюбляють, коли їх розчісують.

Для бенгальських котів не визначено жодних спадкових хвороб, але вважається, що в порівнянні з іншими породами вони мають підвищену схильність до такого захворювання серця, як гіпертрофічна кардіоміопатія. Деякі бенгальські кішки також більш вразливі для інфекційного котячого перитоніту.