Важливо визначити конкретну причину, чому ваш кіт плаче вночі

Якщо ваш кіт голосно нявкає посеред ночі, це може бути не просто примха, а сигнал про певні потреби або проблеми. Dailypaws розповідає, чому коти можуть поводитися так вночі і як допомогти їм та собі спати спокійно.

Чому кіт нявкає вночі?

Леслі Сінн, фахівчиня з поведінки тварин розповідає, що коти нявкають з різних причин, але в основному вони шукають уваги, їжі або хочуть пограти зі своїм господарем. Окрім цих причин, вони можуть нявкати, коли засмучені, збентежені або у них стрес.

Серед поширених котячих стресів – переїзд, хвороба та зміни в поведінці з віком.

«Якщо це поведінка, яка є новою для вашого кота, особливо старшого віку, відведіть його до ветеринара, щоб виключити будь-які основні медичні проблеми», – каже Сінн.

Навіть поповнення у сім’ї може збити вашу кішку з пантелику, і вона може почати нявкати вночі, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

Сінн каже, що також існує ймовірність того, що, якщо ваш кіт не був стерилізований або кастрований, він буде нявкати, шукаючи собі пару або відлякуючи конкурентів. Якщо ви підозрюєте, що це так, домовтеся про консультацію з ветеринаром, щоб обговорити подальші кроки.

Що робити, якщо кіт постійно нявкає вночі?

Важливо визначити конкретну причину, чому ваш кіт плаче вночі. Однак існує тонка грань між коригуванням поведінки за допомогою позитивного підкріплення і погіршенням ситуації.

«Наприклад, якщо причиною є пошук уваги, то реагування на нявкання кота лише збільшить ймовірність того, що кіт буде турбувати вас вночі», – каже Сінн.

Річ не у тому, що коти маніпулятори, але вони реагують на наші тренувальні сигнали. Якщо ми будемо залишати ліжко щоразу, коли почуємо нявкання кота вночі, вони вважатимуть себе нашими доброзичливими господарями.

Тому наступного разу, коли ваш кіт не перестане нявкати вночі, потрібно зрозуміти, чому він це робить:

Голод

Якщо ваш кіт біжить до шафки з їжею та ласощами, щойно ви встали, це означає що він голодний.

«Використовуйте автоматичну годівницю з таймером для опівнічного перекусу, якщо кіт турбує вас, бо хоче їсти. Або дайте коту миску-лабіринт з їжею, якого вистачить на всю ніч», – каже Сінн.

Хоче гратися

Якщо після ввімкнення світла ваш кіт починає крутитися та розширює зіниці, це означає, що він налаштований на гру.

«Влаштуйте 15-хвилинну ігрову сесію за годину перед сном», -- каже Сінн.

Йому потрібна компанія

Якщо ваш кіт постійно дивиться на вас або хоче сидіти на ваших колінах, можливо, він нудьгує і йому потрібна компанія.

Спробуйте приділити увагу коту впродовж всього дня, і заохочуйте його спокійну поведінку.