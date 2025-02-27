Якщо ваш кіт вже спробував корицю, то швидше за все, він більше не захоче спробувати її знову

Якщо екран вашого телефону вкрився корицею, бо ви в паніці гуглите «чи можна котам їсти корицю?», поки готуєте булочки з корицею – ви не одні. Коли спеція випадково розсипається на підлогу, а ви помічаєте сліди котячих лап у цьому безладі, цілком природно почати хвилюватися. Paradepets розповідає, чи безпечна кориця для котів та що робити, якщо ваш пухнастик з’їв її занадто багато.

Чи можуть коти їсти корицю?

«Все залежить від того, скільки кориці вони зʼїдять. Дрібка кориці, швидше за все, буде добре переноситися, але більша кількість (наприклад, чайна ложка) може викликати проблеми», – пояснює ветеринар Бен Сімпсон-Вернон.

Що станеться, якщо кіт з’їсть корицю?

Якщо він з'їсть невелику кількість, то, ймовірно, нічого. Кориця містить речовину під назвою кумарин, яка відповідає за деякі шкідливі ефекти спеції, якщо її з'їсти у великих кількостях. Кумарин може призвести до блювоти, діареї та токсичного ураження печінки. Більша кількість кумарину може подразнювати шкіру або слизову оболонку ротової порожнини – особливо це стосується кориці в ефірних оліях, які можуть використовуватися в ароматерапії або дифузорах, пояснює Сімпсон-Вернон.

Які кількість кориці є безпечною для котів?

«Маленька дрібка навряд чи викличе проблеми, але всі коти індивідуальні. Тому я б радив бути обережним і не пропонувати котам корицю взагалі. Деякі коти мають дуже чутливу травну систему, і багато продуктів, які містять корицю – наприклад, випічка – мають високу ймовірність викликати шлункові розлади, і їх, ймовірно, краще уникати», – зазначає ветеринар.

Тому, як би сильно котик не просив булочку з корицею, просто відмовте йому. Замість цього запропонуйте йому смачні, схвалені ветеринаром ласощі. Ваш кіт отримає від цього більше задоволення, а ви не будете всю ніч перевертатися з боку на бік, турбуючись про його самопочуття.

Що робити, якщо кіт з’їв корицю?

Якщо ваш кіт проковтнув значну кількість кориці – наприклад, велику кількість випічки, що містить цю спецію, палички кориці або коричну олію – зателефонуйте ветеринару для консультації, особливо якщо ви помічаєте не звичну поведінку або ознаки нездужання у кота.