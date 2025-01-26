Одна з головних помилок – годування кота кістками

Деякі продукти категорично не можна включати в раціон котів. Ukr.Media пояснює, якими продуктами можна погубити здоров’я вашого улюбленця.

Що не можна давати коту

Одна з головних помилок – годування кота кістками. Коту протипоказані як трубчасті кістки, так і дрібні рибні, оскільки вони практично не перетравлюються і можуть пошкодити шлунок.

Ще один шкідливий продукт – молочні вироби. Молочні продукти хороші для хижака тільки в дитячому віці. З часом у котів в організмі стає дедалі менше ферменту, який розщеплює молочні продукти, отже, їй це загрожує порушенням травлення.

Також не варто пригощати свого улюбленця їжею з вашого столу. Особливо якщо йдеться про відбивні, курку або рибу з безліччю спецій, великою кількістю солі та соусами.

Небезпечними є й солодощі, зокрема різна випічка. У них міститься цукор та жир, що може завдати серйозної шкоди тварині.