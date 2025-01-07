Маленькі кошенята віком до 1 місяця мають характерні ознаки

Підібравши кошеня з вулиці й прийнявши його в родину, важливо насамперед визначити його приблизний вік. Це допоможе правильно скласти раціон і запланувати необхідні щеплення. УНІАН розповідає, як можна визначити приблизний вік кошеняти.

Перші розрахунки ви можете зробити самостійно, але надійніше за все буде показати тварину ветеринару.

Як визначити вік кошеняти

Маленькі кошенята віком до 1 місяця мають характерні ознаки:

Якщо на животі є пуповина, то кошеня може бути ще новонародженим. Вони народжуються сліпими, з притиснутими до голови вухами. У 7-10 днів у кошенят відкриваються очі, а також починають випрямлятися вуха. Якщо очі відкриті, але здаються вузькими – кошеняті від 2 до 3 тижнів. У цьому ж віці з’являються перші молочні зуби. У більшості кошенят від народження блакитні очі, але у 6-7 тижнів у них починає змінюватись колір очей. Якщо кошеня ходить незграбно – йому приблизно 3 тижні. В 4 тижні тварина ходить більш впевнено, в 5 тижнів вже вміє бігати. У 7-8 тижнів малюки женуться за іграшками. В 4 місяці починають випадати молочні зуби. У цьому віці починається статеве дозрівання, тварина частіше нявкає ночами та намагається втекти з квартири. З 4 місяців кошенята стають витягнутими. Вони сильніше линяють, шерсть змінюється на постійну. 6-7 місяців – підлітковий вік, коли тварина може проявляти агресію і захищати свою територію.

Визначити вік кошенят також можна за вагою:

У перший тиждень життя кошенята важать приблизно 130 г, у 2 тижні – 170-200 г, 4 тижні – 250-270 г, 7-8 тижнів – 700-900 г. Якщо кошеня важить 1,3 кг, йому приблизно 3 місяці, а якщо 1,8 кг – йому 4 місяці. Дорослий кіт важить приблизно 4 кг.

Як визначити вік дорослого кота

Після 1 року життя коти більше не ростуть і майже не змінюються зовні. Визначити їх вік на такому етапі складно. Спробувати зробити це можна за такими ознаками: