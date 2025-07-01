Робітничі спеціальності зараз є дуже затребуваними на ринку праці

Із вівторка, 1 липня, в Україні стартувала вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти. Для навчання у профтеху не потрібно складати НМТ, а робітничі спеціальності зараз є дуже затребуваними на ринку праці.

Подати заяву на вступ до профтехів потрібно до кінця вересня – особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО. Для зручності вступників є текстова або відеоінструкція.

На сайті «Профтех онлайн» можна обрати бажаний заклад за регіоном чи професією. Тривалість навчання в профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Вступники можуть розраховувати на стипендію від 1350 грн або навчатись на контракті.

Заклади самостійно визначають терміни приймання документів – зазвичай з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня.

Для вступу в профтех потрібні такі документи:

заява;

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток 3х4;

медична довідка;

копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);

копія паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).

Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір — його етапи кожний заклад визначає самостійно. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.