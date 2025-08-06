Деякі фахівці стверджують, що повторне кип’ятіння може сприяти накопиченню шкідливих речовин

Багато хто залишає воду в чайнику після закипання та використовує її повторно, аби не витрачати час. Проте іноді подібна практика може викликати суперечки в сім’ях, адже дехто вважає, що це може бути шкідливим для здоров’я. «Сусідка» розповідає, чи можна повторно кип’ятити воду у чайнику.

Чи небезпечно повторно кип’ятити воду?

Вплив на смак води

Повторне кип’ятіння може змінити смак води, і вся причина полягає в концентрації мінералів та розчинених речовин, які залишаються після випаровування частини води. Особливо це помітно, якщо використовується вода низької якості.

Ризик розмноження мікроорганізмів

Якщо вода стоїть довго у чайнику, вона може стати середовищем для розмноження мікроорганізмів. У таких випадках повторне кип’ятіння навпаки допоможе знищити бактерії та зробити воду безпечною для вживання.

Вплив на стан чайника

Регулярне повторне кип’ятіння може впливати на сам чайник, але залежно від матеріалу утворення накипу та відкладень може відбуватись швидше. Це не лише погіршуватиме смак води, а й скорочуватиме термін служби чайника. Накип знижує ефективність нагрівального елементу, що з часом може призвести до того, що чайник перестане працювати.

Небезпека для здоров’я

Деякі фахівці стверджують, що повторне кип’ятіння може сприяти накопиченню шкідливих речовин, таких як нітрати, фториди або навіть важкі метали. Це актуально, якщо початкова якість води була низькою. Проте для більшості людей така ситуація не несе серйозної загрози, якщо вода була чистою та якісною, а чайник виготовлений із якісних матеріалів.