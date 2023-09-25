Будівля МВС розташована у центрі Курська

У російському Курську, розташованого поблизу українського кордону, вранці понеділка, 25 вересня, пролунали вибухи. Видання «Бабель» із посиланням на джерела в розвідці, повідомило, що безпілотники атакували будівлю російського міністерства внутрішніх справ.

Вибухи прогриміли у центральній частині міста, розташованого за 83 км від українського кордону. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що місто атакували українські безпілотники.

За словами росіянина, у Курську працювало ППО, яке нібито збило БПЛА. Внаслідок падіння уламків, за словами губернатора, було пошкоджено кілька фасадів будівель. Постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає.

Водночас «Бабель» із посиланням на джерела в ГУР заявило, що БПЛА атакували будівлю МВС в Курську. За даними видання, є влучання.

Зазначимо, офіційного коментаря української розвідки щодо атаки на Курськ не було.

До слова, 24 вересня безпілотник ГУР також атакував Курськ. Тоді під удар потрапила будівля ФСБ.