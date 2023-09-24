Атака відбулась зранку, 24 вересня, коли Курськ відзначає день міста

Влада російського Курська зранку 24 вересня заявила про атаку безпілотника на адміністративну будівлю. У цей день Курськ відзначає день міста. Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, «незначних пошкоджень» зазнав дах будівлі. Губернатор звинуватив в атаці Україну. Проте ні українська влада, ні військове командування поки не коментували це.

Жителі Курська повідомили про атаку БПЛА на будівлю Управління ФСБ по Курській області на вулиці Добролюбова. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, пише Telegram-телеканал «Astra».

Як інформує РБК-Україна, за атакою на адмінбудівлю стоїть українська розвідка

«Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито «незначно постраждав дах». Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучення», – розповів співрозмовник видання в ГУР.

За даними видання, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці не підтверджують і не заперечують своєї причетності.

Доповнено. Згодом «Громадське» з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, у Курську вдруге за день сталася атака безпілотників. Цього разу дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.

Інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає.

Другий вибух пролунав через кілька годин після першого. Прес-служба губернатора Курської області заявила, що інформація про ще один збитий безпілотник нібито не відповідає дійсності, але не уточнила, чому тоді лунали вибухи.

Нагадаємо, наприкінці серпня Служба безпеки України здійснила атаку на російські літаки та системи протиповітряної оборони на Курському аеродромі за допомогою безпілотників.