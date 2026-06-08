Основою успішного вирощування є комплексний підхід

Соняшник залишається однією з найважливіших польових культур в Україні. Проте навіть за сприятливої погоди рослини можуть постраждати від небезпечних захворювань і шкідників, які здатні суттєво знизити врожайність. Саме тому важливо не лише правильно доглядати за посівами, а й регулярно контролювати їхній стан. Більше про це пише Oboz.ua.

Основою успішного вирощування є комплексний підхід, який включає сівозміну, використання якісного насіння, боротьбу з бур'янами та своєчасне виявлення перших ознак ураження.

Біла гниль – одна з найнебезпечніших хвороб

Біла гниль може уражати як кореневу систему, так і кошики соняшнику. На рослинах з'являються темні вологі плями, які поступово збільшуються та призводять до руйнування тканин.

Особливо небезпечним захворювання стає під час дозрівання насіння. Уражені рослини часто формують значно менший урожай або зовсім гинуть. Збудник здатний роками зберігатися в ґрунті, тому важливо прибирати рослинні рештки та дотримуватися правильної сівозміни.

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Чим небезпечна сіра гниль

Сіра гниль може розвиватися на листі, стеблах і кошиках. Спочатку на поверхні з'являються бурі плями із сірим нальотом, які поступово збільшуються.

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Уражені стебла втрачають міцність, а насіння часто формується недорозвиненим або зовсім не утворюється. Для запобігання поширенню інфекції важливо використовувати здоровий посівний матеріал та вчасно прибирати післяжнивні залишки.

Фомопсис послаблює рослини

Одним із характерних симптомів фомопсису є поява сіруватих або темних плям на листках і стеблах. Згодом тканини втрачають міцність, а стебла можуть ламатися навіть під незначним навантаженням.

Крім того, хвороба негативно впливає на формування насіння, через що врожайність суттєво знижується. Джерелом зараження найчастіше стають залишки інфікованих рослин.

Несправжня борошниста роса

Це захворювання особливо небезпечне для молодих рослин. Уражений соняшник відстає в рості, формує слабке стебло та дрібне листя.

На нижньому боці листкової пластини з'являється світлий наліт, а на верхньому – жовтуваті або світло-зелені плями. Для профілактики важливо використовувати якісне насіння та дотримуватися рекомендованої технології вирощування.

Бавовняна совка може знищити частину врожаю

Гусениці цього шкідника активно пошкоджують листя, бутони та інші частини рослини. Через це соняшник слабшає та стає більш вразливим до різних інфекцій.

Для зменшення чисельності шкідника необхідно контролювати бур'яни та регулярно оглядати посіви. Особливу увагу варто приділяти другій половині літа, коли активність комах значно зростає.

Соняшникова вогнівка атакує кошики

Цей шкідник відкладає яйця безпосередньо в кошики соняшнику. Після появи гусениць вони починають пошкоджувати квітки та насіння.

Унаслідок такого ураження значна частина врожаю може втратити товарні та посівні якості. Сучасні гібриди часто мають кращу стійкість до цього шкідника, що допомагає зменшити ризики.