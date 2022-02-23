Журналісти Bild закликали УЄФА перенести фінал із Санкт-Петербурга та відмовитися від реклами «Газпрому»

Німецький таблоїд Bild виступив проти реклами російського «Газпрому» на формі футбольного клубу «Шальке 04». Журналісти заявили, що закриватимуть логотип російської державної корпорації гаслом «Свободу Україні».

Матеріал із заголовком «Bild поклав край рекламі Путіна» вийшов на сайті видання 23 лютого. На головному фото зображені гравці футбольного клубу «Шальке», а логотип російського «Газпрому» на їхній формі заклеєний надписом «Свободу Україні».

«Це важко прийняти. Ні, це нестерпно! Ми повинні дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська проводять вторгнення в Україну. Ми бачимо "Шальке" у футболках "Газпрому" – ніби корпорація лише звичайний рекламний партнер з 2007 року, а не спонсор російської державної влади – так само і з війною. М’яч котиться, рубль котиться – а тепер котяться ще й танки. Тріада жаху!», – йдеться у заяві Bild.

Bild заявив, що, коли Путін вторгається в сусідню країну та відмовляє їй у праві на існування – футбол не може продовжувати отримувати гроші. Журналісти виступили за перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, а також закликали УЄФА і «Шальке» відмовитися від реклами «Газпрому».

«Bild припиняє рекламу футболки Путіна до подальшого повідомлення! Ми заклеюємо логотип у газеті та в інтернеті з вимогою: Свободу Україні!» – заявили журналісти.

Після того, як Росія почала концентрувати війська на кордонах України, та недавнього визнання маріонеткових «ДНР» та «ЛНР» низка європейських політиків виступила за перенесення запланованого на 28 травня на «Газпром Арені» матчу фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга у Лондон.

Вранці 22 лютого УЄФА заявила, що наразі не розглядає варіанту перенесення фіналу із Санкт-Петербурга. Однак згодом газета The Times повідомила, що такий сценарій уже обговорюється.