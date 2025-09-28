Білі гриби у сметанному соусі – класична страва, що поєднує насичений грибний аромат і ніжну текстуру сметани. При необхідності білі гриби можна замінити печерицями, гливами або їх комбінацією. Страва підходить для подачі як самостійний гарнір або як доповнення до м’ясних та овочевих страв. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Білі гриби 500 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Сіль за смаком Перець мелений за смаком Олія 40 мл Сметана 15% 100 г Спосіб приготування: Крок 1 Білі гриби переберіть, почистьте і помийте. Великі гриби поріжте на шматочки. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10-15 хвилин. Потім гриби відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою. Крок 2 Цибулю й моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. У сковороді нагрійте олію, покладіть цибулю з морквою, обсмажте кілька хвилин до напівготовності. Крок 3 Додайте гриби та смажте, помішуючи, 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, влийте сметану і перемішайте. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.