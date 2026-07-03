Білий або сизуватий наліт має назву пруїн

Білий матовий наліт на сливах часто викликає запитання. Дехто вважає його ознакою забруднення або залишками хімічної обробки, проте насправді це природне явище. Такий шар утворюється безпосередньо на плодах і виконує важливу захисну функцію. Крім того, за його станом можна частково оцінити, як сливи транспортували та зберігали. Більше про це пише Рetitchef.ro.

Що таке білий наліт на сливах

Білий або сизуватий наліт має назву пруїн. Це тонкий природний восковий шар, який формується на поверхні плодів у процесі їхнього дозрівання.

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Він не є ознакою псування, грибкового ураження чи використання хімічних речовин. Навпаки, його наявність свідчить, що шкірка зберегла свій природний захист.

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Для чого потрібен пруїн

Природний восковий шар виконує одразу кілька важливих функцій:

зменшує випаровування вологи;

захищає плоди від дрібних механічних пошкоджень;

частково перешкоджає проникненню вологи;

знижує вплив сонячного проміння;

подовжує термін зберігання плодів.

Саме завдяки цьому захисному покриттю сливи довше залишаються свіжими.

Чому на темних сливах він помітніший

Подібний природний шар є не лише на сливах. Його можна побачити також на винограді, чорниці та деяких інших ягодах. На темно-синіх або фіолетових плодах білуватий наліт добре помітний через контраст із кольором шкірки. На світліших сортах його майже не видно.

Чому одні сливи матові, а інші блискучі

Пруїн дуже ніжний і легко стирається навіть від легкого дотику. Під час збирання врожаю, транспортування чи викладання на прилавок плоди труться один об одного, тому частина воскового шару поступово зникає. Саме тому однакові за свіжістю сливи можуть мати різний зовнішній вигляд.

На кількість помітного нальоту також впливають:

сорт;

спосіб перевезення;

умови зберігання;

попереднє миття плодів.

Чи потрібно мити сливи перед вживанням

Попри природне походження пруїну, сливи обовʼязково потрібно мити перед тим, як їсти. Під час збору, перевезення та продажу на шкірці можуть накопичуватися пил, залишки ґрунту та різні мікроорганізми. Найкраще промивати плоди під прохолодною проточною водою безпосередньо перед споживанням, після чого обсушити їх чистим рушником або серветкою.

Водночас не варто мити весь урожай одразу після покупки. Надлишок вологи може скоротити термін зберігання фруктів.

Як відрізнити природний наліт від плісняви

Природний восковий шар:

рівномірний;

сухий;

матовий;

легко стирається пальцем;

не має стороннього запаху.

Пліснява виглядає зовсім інакше. Вона утворює пухнасті або ватоподібні плями, які часто зʼявляються біля пошкоджень шкірки. Також зіпсовані сливи можуть бути надто мʼякими, липкими, мати кислий запах або ознаки бродіння.