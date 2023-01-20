Росія і Білорусь продовжують масштабні військові навчання біля кордонів України

У Білорусі в черговий раз продовжили спільні навчання збройних сил РФ та Білорусі, вони триватимуть щонайменше до 30 січня. Про це свідчать оновлені графіки проведення навчань на білоруських полігонах, пише моніторингова спільнота «Беларускі Гаюн».

«20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Лісновський», – йдеться у повідомленні.

Навчання упродовж найближчого тижня відбуватимуться на:

– 227-му загальновійськовому полігоні «Борисівський» (Борисівський район) – з 23 по 28 січня;

– полігоні «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – з 23 по 29 січня;

– полігоні «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – з 23 до 28 січня;

– полігоні «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – з 23 до 29 січня;

– 212-му авіаційному полігоні «Німан» (Новогрудський район) – з 23 по 27 січня;

– 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – з 23 по 30 січня;

– 174-му навчальному полігоні ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – з 23 по 29 січня;

– полігоні «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – з 23 по 29 січня.

інфографік «Беларускі Гаюн»

Крім того, напередодні 19 січня навчання стартували на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО (полігон «Ружани»). Вони були заплановані на 19 та 20 січня.

«Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 39 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в моніторинговій групі.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що нова російська атака на Україну з боку Білорусі виглядає ймовірнішою наприкінці 2023 року, а не на початку, враховуючи нинішню військову активність Росії у країні.