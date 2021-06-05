Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман виїхав в Україну

Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман покинув Білорусь після згадки його в «інтерв’ю» затриманого опозиціонера Романа Протасевича білоруському державному телеканалу ОНТ. Про це Шрайбман повідомив у своєму Telegram-каналі.

«В інтерв’ю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції – Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи по своїй волі, але Рома перебільшив мою участь в процесі. Я справді до кінця осені 2020 року був у цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів, ця тема ставала ключовою в обговореннях», – написав аналітик.

Він додав, що у теперішній Білорусі «навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – вже недостатня страховка» і уточнив, що білоруські силовики знали про його участь у цьому чаті ще з минулого року.

Шрайбман також наголосив, що ніякої образи на Протасевича у нього немає і бути не може.

«Ми не знаємо, який підвал у “ЛНР” і яку долю для його дівчини [арештованої росіянки Софії Сапеги] йому описали в разі відмови від цього інтерв’ю. Заручників не судять», – заявив він.

У коментарі виданню «Наша Ніва» Шрайбман уточнив, що виїхав в Україну.

«Я зараз в Україні, добирався обхідними стежками, як точно – не скажу, може ще комусь знадобиться», – сказав білоруський політичний аналітик.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який відіграв ключову роль у білоруських протестах, Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни – Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.

3 червня білоруський державний канал ОНТ показав 1,5-годинне «інтерв’ю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Батько Протасевича після виходу інтерв’ю припустив, що воно було дане після тортур і знущань у СІЗО.