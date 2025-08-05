Лише 16% німців висловили готовність взяти в руки зброю для захисту країни

Майже дві третини німців не готові брати до рук зброю, щоб захищати свою країну від загарбників у разі нападу. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на опитування для німецької телекомпанії RND.

За даними опитування, 59% респондентів заявили, що вони «ймовірно» або «точно» не бажають захищати країну від нападу. Та лише 16% висловили готовність взяти в руки зброю для захисту, ще 22% опитаних зазначили, що ймовірно могли б це зробити.

Серед чоловіків не готові захищати країну 46% опитаних, серед жінок – 72%. При цьому 72% опитаних німців не вважають, що країна зазнає нападу у найближчі п'ять років та лише 27% вважають це ймовірним.

«Нові цифри стали головним болем для Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який очолює зусилля щодо переозброєння Німеччини та перетворення її на серйозну державу європейської безпеки після десятиліть недостатніх інвестицій в армію», – зазначають журналісти.

Пісторіус у липні оприлюднив плани щодо щорічного набору до Збройних сил Федеративної Республіки Німеччини 40 тис. молодих людей до 2031 року. За цією схемою планується надсилати всім чоловікам після досягнення 18 років обов'язкових для заповнення анкет, після чого можуть бути проведені медичні огляди для перевірки придатності для служби. Чиновники планують, що до 2035 року загальна чисельність армії має збільшитися зі 182 тис. солдатів до як мінімум 260 тис.

«Німецька армія десятиліттями зазнавала труднощів із набором новобранців, частково через почуття провини за воєнні роки та поширену думку, що країні більше не потрібна армія. Загальну військову службу в Німеччині, яка була вкрай непопулярна, було скасовано у 2011 році», – додає The Telegraph.

У липні повідомляли, що Польща готується до нападу Росії на країни Європи у 2027 році. Для цього Варшава ухвалила стратегію національної безпеки.