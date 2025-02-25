28% опитаних німців виступають за те, щоб наступний уряд надав зброю і гроші Україні

Згідно з новим опитуванням, проведеним інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online, майже половина громадян Німеччини не підтримують надання військової чи матеріальної допомоги Україні, повідомила «Європейська правда» у вівторок, 25 лютого.

Репрезентативне опитування показала, що 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима. Натомість 28% опитаних виступають за те, щоб наступний уряд надав зброю і гроші Україні. Водночас 7% німців хочуть допомогти Україні лише грошима, а ще 8% – лише зброєю.

Щодо цього питання 6% не визначилися, а 3% німців це питання байдуже.

Серед тих, хто виступає проти підтримки України 51% жінок й 40% чоловіків. На противагу цьому, 35% чоловіків хочуть продовжувати надавати військову й матеріальну допомогу Україні, і лише 22% жінок.

Підтримка допомоги нижча серед німецької молоді. Так, більшість німців у віці від 18 до 29 років (57%) хочуть, щоб наступний уряд припинив підтримку України. Водночас лише 28% німців віком понад 70 років не хочуть надсилати зброю чи гроші в Україну.

Підтримка України також вища на заході Німеччини, ніж на сході. На заході 42% опитаних хочуть припинити допомогу, у Східній Німеччині це число становить 61%. 30% німців на заході та 21% німців на сході хочуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та грошима.

Результати опитування свідчать, що найбільшу прихильність до України показує партія «Зелених» – 72% її виборців висловлюють намір продовжувати підтримувати Україну як матеріально, так і військово. За ними йдуть 45% виборців Вільної демократичної партії, а також третина виборців Союзу. Навпаки, більшість прихильників «Альтернативи для Німеччини» (AfD) та Альянсу Сари Вагенкнехт виступають за припинення підтримки України (по 79%).

Довідка

Опитування проводилося онлайн 24 лютого 2025 року. Було опитано 1000 жителів Німеччини віком від 18 років і старше; на запитання про те, яким партіям вони віддають перевагу, відповіли лише 834 респонденти. Опитування є репрезентативним.

Нагадаємо, на минулих вихідних в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. За офіційними попередніми результатами, лідирує консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з його кандидатом на посаду канцлера Фрідріхом Мерцом (29%). Майбутній глава німецького уряду Мерц назвав своїм пріоритетом єдність у Європі та посилення її оборонпрому. 69-річний Мерц також підтримав Володимира Зеленського на тлі заяв Дональда Трампа, який назвав президента України диктатором.

Як повідомляв ZAXID.NET, понад половина поляків (53%) проти того, щоб Польща продовжувала надавати Україні зброю. Найбільше противників надання військової допомоги Україні серед виборців антиукраїнської й антиєвропейської партії «Конфедерація».