Мітинг на підтримку України у Вашингтоні 22 лютого 2025 року

63% дорослих американців приязно ставляться до України. Найбільше прихильників нашої держави є серед тих, хто асоціює себе із Демократичною партією США. Про це йдеться у щорічному дослідженні громадської думки Gallup World Affairs, яке тривало впродовж 3-16 лютого 2025 року.

Щороку американський соціологічний інститут Gallup запитує громадян США про їхнє ставлення до різних держав.

Як йдеться в оприлюдненому звіті, до 2023 року прихильники Республіканської партії та прихильники Демократичної партії мали однаково позитивне ставлення до України.

«Але за останні три роки думки демократів щодо України стали різко прихильними. Це може відображати непохитну підтримку адміністрацією Байдена України в її війні з Росією, яка 24 лютого вступає в четвертий рік», – зазначене у звіті.

Найвищий рівень підтримки Україна має серед «демократів» – 84%. Серед тих, хто не асоціює себе з жодною партією – 56%. Навіть серед «республіканців» більш ніж половина позитивно ставиться до України – 54%. Загальний рівень підтримки американцями становить 63%.

Повідомляється, що опитування було завершене до словесної суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, зустрічі в Саудівській Аравії між посадовцями США та Росії, а також до промов низки республіканців у Сенаті на підтримку Україні.

Як зауважили автори дослідження, Gallup уперше запитав американців про Україну 2005 року. Тоді «республіканці» ставилися до нашої країні приязніше, ніж «демократи».

Водночас найприхильніше громадяни США ставляться до Канади (84%), Японії (86%) та Великої Британії (84%).