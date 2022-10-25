У Рівному відключили електропостачання у більшості районах міста та прилеглих селах через ремонт абонентської підстанції. Орієнтовно роботи триватимуть з 18:00 до 20:00, але це поки попередній графік.

Про відключення повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, у вівторок, 25 жовтня. «Увечері у Рівному очікується ще одне відключення – через виведення у ремонт абонентської підстанції. За інформацією Рівнеобленерго, орієнтовний час: з 18:00 до 20:00. Це унеможливить подачу електроенергії більшості районів Рівного та прилеглих населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Раніше через аварійне відключення було знеструмлено мікрорайон Ювілейний. Через це не вдалось відновити електропостачання у визначені графіком терміни на Північному.

Мер міста Олександр Третяк додає, що через ракетну атаку росіян 22 жовтня мережі не витримують навантажень. «Після завданих ударів в місті існує дефіцит потужності через зниження пропускної здатності мереж, які не витримують навантаження. Будь ласка, поставтесь з розумінням до цих незручностей. Енергетики роблять надможливі речі для врегулювання ситуації», – написав він.

Додамо, що також влада закликає економити електроенергію, аби не перевантажувати мережі.

Зазначимо, що через аварійне відключення 25 жовтня без електропостачання залишилась частина Хмельниччини. Станом на 18:00 майже чверть споживачів області залишаються без послуги.