Мурал Тарасу Давидюку планували звести на стіні будинку біля ЦУМу

Після резонансу навколо ідеї створення муралу на честь Тараса Давидюка в центрі Рівного міськрада провела опитування, щоб визначити подальшу долю проєкту. У голосуванні взяли участь майже 8 тис. людей, більшість із них підтримала варіант, аби присвятити мистецький об’єкт усім полеглим захисникам. Про це повідомив у середу, 3 грудня, секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян.

За його інформацією, результати опитування, яке тривало з 7 по 30 листопада, наступні:

62% (4977 голосів) – підтримали створення муралу на честь полеглих захисників і захисниць України;

24% (1851 голос) – висловилися за повернення попереднього панно;

7% (507 голосів) – вважають, що стіну не слід оформлювати взагалі;

5% (440 голосів) – підтримують створення муралу Тарасу Давидюку;

2% (199 голосів) – проголосували за мурал військовослужбовцям, які нині захищають Україну.

У міськраді повідомили, що наступним кроком стане оголошення добору пропозицій на створення нового об’єкта монументального мистецтва, присвяченого всім полеглим захисникам.

Паралельно у Рівному триває громадське обговорення проєкту регуляторного акта щодо порядку погодження, розміщення та демонтажу об’єктів монументального мистецтва. До набрання ним чинності в місті діє мораторій на створення нових муралів і демонтаж наявних.

Нагадаємо, що восени 2025 року в Рівному виникла дискусія через ініціативу створення муралу на честь загиблого військового Тараса Давидюка на фасаді будівлі біля ЦУМу. Частина мешканців вважала таке вшанування доречним і важливим, інші – критикували формат і місце розміщення.

7 жовтня секретар міськради Віктор Шакирзян повідомив про створення спеціальної комісії, яка має визначити подальшу долю проєкту. Уже 13 жовтня виконком ухвалив тимчасовий мораторій на створення нових муралів і графіті.

Попри це, ввечері 6 листопада невідомі нанесли контур зображення Тараса Давидюка на стіні біля ЦУМу. За словами Шакирзяна, ці роботи були незаконними, їх одразу зупинили. Тоді ж міськрада оголосила про проведення опитування серед місцевих жителів щодо подальшої долі проєкту.