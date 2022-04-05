Конотоп оговтується після навали російських окупантів

У Конотопському районі Сумщини після відходу російських окупантів знайшли тіла щонайменше трьох закатованих мирних жителів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Конотопський район продовжує оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли щонайменше трьох закатованих українців. Мирних мешканців», – повідомив Дмитро Живицький вранці вівторка, 5 квітня, у Facebook.

Голова ОВА розповів, що Сумщина продовжує оговтуватися після навали російських окупантів, мешканців просять бути обережними на дорогах та не ходити в ліси.

«Орки не забирають трупи своїх військових, до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих. Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад. Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс», – зазначив Дмитро Живицький.