ДТП сталася на виїзді із селища Велика Березовиця

Біля Тернополя після обіду 18 січня трапилася масштабна ДТП. В аварії зіштовхнулися дві вантажні машини та рейсовий автобус. В патрульні поліції попередньо повідомляють про чимало постраждалих. Це пасажири маршрутки. Наразі відомо про вісьмох потерпілих, серед них – двоє дітей та вагітна жінка.

Аварія сталася на виїзді з селища Велика Березовиця на світлофорі біля повороту до «Тернопільського м’ясокомбінату». Очевидці ДТП викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Відомо, що на місце аварії виїжджало кілька бригад екстреної допомоги.

Згідно з інформацією поліції Тернопільщини, потерпілих поки що є восьмеро, серед них – двоє дітей та вагітна жінка. Усі вони доправленні в медзаклади Тернополя в стані середньої важкості.

Поліцейські встановлюють причини ДТП

«Відбулась дорожня аварія з травмованими за участю трьох автомобілів: двох вантажівок — Volvo i DAF та рейсового автобусу “Богдан”. Відомо, що маршрутка прямувала з Тернополя до села Мар’янівка», – повідомила речниця управління патрульної поліції в області Ольга Пелих.

Правоохоронці наразі встановлюють причини ДТП і вирішують питання про внесення інформації про аварію в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У трьох водії також відібрали зрази на встановлення алкоголю в крові.