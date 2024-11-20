На розі вул. Замарстинівської і Торфʼяної збудують 4-поверховий банк

На вул. Замарстинівській збудують 4-поверхову будівлю банку зі скляним фасадом. Будівля впритул прилягатиме до розворотного кільця на перехресті вул. Замарстинівська – Торфʼяна. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 19 листопада.

Йдеться про знесення занедбаних будівель на вул. Замарстинівській, 117, на розі з вул. Торфʼяною. Зараз тут розташовані кілька одноповерхових будівель. Натомість тут планують збудувати 4-поверхову будівлю банку зі скляним фасадом.

Візуалізація студії Kreative

«Об’єкт впорядковує нагромаджену забудову попередніх періодів, формує такий обʼєм 4-поверхової будівлі. Проєкт пройшов містобудівну раду, вписується в історичні регламенти, тому ми підтримуємо цей проєкт», – розповів керівник управління архітектури Роман Крушельницький.

Перший заступник міського голови Львова з питань містобудування наголосив, що важливо інтегрувати цей проєкт у загальну інфраструктуру мікрорайону, що формується новими забудовами.

Замовницею будівництва є львівʼянка Алла Гурська. За даними аналітичної системи YouControl, їй належить низка нерухомості у Києві та Львові, зокрема й будівлі на вул. Замарстинівській, 117 та 117а. Вона зареєстрована як ФОП, що займається орендою нерухомості.