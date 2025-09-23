Для будівництва багатоквартирного будинку на вул. Смерековій, 4 знесуть одноповерхову будівлю

Біля парку «Високий замок» у Львові збудують багатоквартирний житловий комплекс із підземним паркінгом зі знесенням занедбаної будівлі. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 23 вересня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,043 га на вул. Смерековій, 4, що перебуває у приватній власності тернополянина Юрія Курила. На цій ділянці розташований одноповерховий будинок, який планують демонтувати, а двір – вільний від забудови. Чотириповерховий будинок розрахований на 12 квартир, а паркінг – на 10 місць.

Візуалізація забудовника

Як розповів керівник управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький, проєкт багатоквартирного будинку пройшов містобудівну раду та отримав погодження Мінкульту. Також забудовник надав гарантійний лист про готовність вкластися в розвиток інфраструктури району.

Додамо, що Юрію Курило, крім ділянки, належить і будинок на вул. Смерековій, 4. Із 1999 року він зареєстрований як ФОП і займається будівництвом. Юрію Курило належить кілька обслуговуючих кооперативів у Тернополі та кооператив ЖК «Краківський» на вул. Шевченка, 38 у Львові.