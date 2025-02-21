Ця порода собак була популярна ще кілька століть тому у Франції та Іспанії

Бішон фрізе – це маленькі, але харизматичні собаки з розумним поглядом та виразною мордочкою. Вони не втрачають популярності серед домашніх улюбленців завдяки своєму дружньому характеру. Purina розповідає про головні особливості цієї породи, які варто знати перед тим, як завести собаку.

Характер

Ці собаки життєрадісні, дружні та дуже прив’язані до сім’ї. Вони люблять супроводжувати сім'ю всюди, але їх можна навчити час від часу лишатися на самоті. Бішони добре соціалізуються та почуваються добре в компанії інших собак та домашніх тварин.

Походження бішон фрізе

Ця порода собак була популярна ще кілька століть тому у Франції та Іспанії. Бішона можна побачити на портретах королівських сімей в обох країнах. Собаки типу бішон були виведені на островах Середземномор'я: як вважається, порода бішон фрізе з'явилася на Тенерифе. Мальтійський бішон є його близьким родичем. Вважається, що у XIV столітті моряки перевезли їх до Європи з Тенерифе.

Здоров’я

Загалом бішони – це здорові собаки, але вони можуть страждати на деякі спадкові захворювання очей та колінних чашечок. Вони також схильні до сльозотечі в очах і до каменів у сечовому міхурі.

Догляд

У період, коли шерсть не линяє, її слід ретельно розчісувати гребінцем щодня. Періодично шерсть треба підстригати, щоб вона не ставала надто довгою.

Для збереження виставкового вигляду рекомендується користуватися послугами професійного грумера кожні п'ять-шість тижнів.