Потреба в одязі залежить від породи

Багато домашніх улюбленців потребують не лише теплого одягу, а й захисту від сонця. Вибір товарів для тварин зараз надзвичайно великий, тому важливо знати, як правильно підібрати розмір саме для вашого собаки. Ukr.Media розповідає, як визначити розмір одягу саме для вашого собаки.

Кому потрібен одяг?

Потреба в одязі залежить від породи. Наприклад, довгошерсту колі потрібно захищати від дощу за допомогою непромокальних комбінезонів, а лисі породи можуть обгоріти на сонці, тому їм потрібен і літній одяг.

Що стосується взуття, то воно потрібне практично всім собакам, які проживають у міських умовах, оскільки взимку дороги посипають реагентами. Хімічні речовини після облизування лап можуть потрапити в шлунок улюбленця.

Як визначити розмір?

Щоб підібрати одяг, потрібно зробити три виміри:

Виміряти довжину спини – від холки до хвоста. Виміряйте обхват у найширшому місці грудей і не забудьте додати +2 сантиметри на вільне облягання. Виміряйте обхват шиї в найширшому місці й також додайте 2 сантиметри.

Розмір взуття визначається так само як і у людини. Необхідно обвести собачу лапу на аркуші паперу та виміряти її.