Часте, безперервне трясіння головою – ознака того, що щось не так

Собаки трясуть головою, коли відчувають дискомфорт у вухах. Оскільки вони не мають можливості почухати вухо рукою, як люди, то змушені позбавлятися від подразників іншими способами. Daily Paws повідомляє, що якщо собака робить це занадто часто, варто звернути увагу на можливі причини та способи їх усунення.

Основні причини, чому собака трясе головою

Ветеринарка Джорджина Уші Філліпс пояснює, що легке трясіння головою є нормальною реакцією на подразники: наприклад, комаху, що сіла на голову, або воду у вусі після купання. Проте, якщо собака трясе головою постійно, це може свідчити про серйозніші проблеми.

Вушна інфекція

Вушні інфекції є досить поширеним захворюванням у собак. Типові причини – вологі вуха, дріжджові та бактеріальні грибки, вушний кліщ та алергія. Ви можете помітити й інші ознаки інфекції:

Ваш улюбленець постійно чухає вуха і трясе головою. Запалення і почервоніння всередині вух. Запах виділень з вух, які зазвичай бувають коричневого, зеленого або жовтого кольору.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, негайно зверніться до ветеринара, щоб позбавити собаку подальших страждань і не допустити загострення проблеми.

Накопичення вушної сірки

Ще одна причина, чому собаки трясуть головою – надмірна кількість вушної сірки, яка може викликати дискомфорт, блокувати потік повітря та призвести до інфекції. Якщо ви понюхали вуха свого вихованця і помітили неприємний запах і коричневу сірку, але не побачили подразнення шкіри або виділень, настав час почистити вуха собаки. Якщо ретельне чищення не допомогло, варто звернутися до ветеринара.

Бруд або сміття у вусі

Собаки, які проводять час на вулиці, можуть легко занести у вуха бруд або інше сміття. Варто почистити вуха собаки та перевірити, чи немає чогось, що виглядає або пахне підозріло. Але якщо трясіння головою не припиняється, варто звернутись до ветеринара.

Вода у вусі

Собакам, як і нам з вами, часто потрапляє вода у вуха після плавання або купання. Зазвичай, якщо трохи потрясти головою, це зникне, але, можливо, вам доведеться витерти вуха, щоб допомогти вашому улюбленцю.

Щоб запобігти потраплянню води у вуха собаки, перед купанням або плаванням покладіть ватну кульку всередину вушної раковини. Після цього обов'язково видаліть вату і добре просушіть вуха рушником.

Чужорідне тіло

Можливо, у вушному каналі вашого собаки щось застрягло, наприклад, жук або насіння трави. Якщо ви бачите предмет і вухо не виглядає сильно подразненим, спробуйте обережно видалити його. Якщо собаці боляче або вухо сильно подразнено, краще звернутися до ветеринара.

Кліщі

Кліщі у вухах або навколо них можуть викликати у собаки свербіж або дискомфорт. Оскільки вони присмоктуються до шкіри, їх не так легко видалити, як комах. Обережно видаліть кліща пінцетом або інструментом для видалення кліщів. Зверніться до ветеринара, якщо вам не вдалося видалити всього кліща або якщо ви підозрюєте, що він знаходиться далі у вушному каналі.

Алергія

Деякі собаки також страждають від алергії, подібної до нашої, включаючи фактори навколишнього середовища та неконтрольованих паразитів, таких як блохи. У собак також може розвинутися харчова алергія, хоча це трапляється рідше.

Якщо ваш собака продовжує трясти головою і демонструє ряд інших симптомів, включаючи надмірне облизування лап, діарею і висип, ймовірно, настав час запланувати тестування на алергію.

Пухлини у вусі

У собак можуть розвиватися поліпи, кісти або пухлини у вусі, які стають все більш надокучливими в міру їх зростання. Якщо ви помітили якусь пухлину у вусі зверніться до ветеринара.

Неврологічні розлади

Іноді собаки мимоволі трясуть або нахиляють голову, що може свідчити про неврологічні розлади. Інші симптоми, які натякають на більш серйозні проблеми зі здоров’ям, включають неправильну ходу або кульгання, спотворення обличчя, втрату рівноваги та крики від болю.

Що робити, якщо ваш собака постійно трясе головою?

Часте, безперервне трясіння головою – ознака того, що щось не так. Якщо чистка вух не допомогла, зверніться до ветеринара за порадою.

Крім того, постійне трясіння головою може призвести до розриву крихітних кровоносних судин у вушній раковині собаки, через що вона наповнюватиметься кров'ю. Цей стан називається вушною гематомою.

Ветеринар огляне собаку і загляне у вушні канали. Він може взяти зразки матеріалу з вух собаки для перевірки на наявність інфекції. Якщо ветеринар зможе визначити причину, він випише відповідні ліки. Це можуть бути вушні краплі або пероральні препарати.