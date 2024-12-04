У перенесеному мамтчі вирішуватиметься доля чемпіона першого кола

У середу, 4 грудня, київське «Динамо» у перенесеному матчі 1-го туру зіграє з «Олександрією». Матч відбудеться в Олександрії на КСК «Ніка» та розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Віталій Романов (Дніпро), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

До екватора сезону обидві команди підійшли у статусі лідерів з однаковою кількістю очок – команда Руслана Ротаня поступається Шовковському і Ко лише за додатковими показниками.

Минулого туру «Олександрія» у мегаскандальному матчі розгромила «Чорноморець» (3:0), а «Динамо» оступилось з «Колосом» (1:1). За всю історію команди зустрічались між собою 33 рази: двічі перемагала «Олександрія», 5 разів було зафіксовано нічию і ще 26 разів тріумфувало «Динамо». Різниця забитих і пропущених голів – 81:20 на користь киян. У крайньому матчі команд, який відбувся 13 квітня, «Динамо» святкувало мінімальну перемогу – відзначився Володимир Бражко.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 2,13, тоді як успіх «Олександрії» оцінюють у 4,00. Нічия котирується у 3,50. Фахівці чекають закритої гри з мінімумом голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,31, тоді як тотал менше 2,5 – 1,61.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (2,50) та Едуардо Герреро (3,00). В «Олександрії» перспективи відзначитись приписують Олександру Філіппову (3,50). Серед найекзотичних варіантів – хет-трики Віталія Буяльського (80,00) та Владислава Кабаєва (100,00).

Де дивитися перенесений матч 1-го туру УПЛ між «Олександрією» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.