Бійці ЗСУ самі визначатимуть дальність застосування американських РСЗВ HIMARS
Військовослужбовці Збройних сил України самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє «Європейська правда».
«Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на 700 млн доларів. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили», - сказала вона на брифінгу в Києві.
Початково будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим потрібно буде орієнтовно три тижні.
Можливість придбання HIMARS Україною є предметом активного обговорення як мінімум із квітня. РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.
HIMARS M142 — розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.