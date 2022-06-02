Реактивна система залпового вогню «HIMARS»

Військовослужбовці Збройних сил України самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє «Європейська правда».

«Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на 700 млн доларів. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили», - сказала вона на брифінгу в Києві.

Початково будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим потрібно буде орієнтовно три тижні.

Можливість придбання HIMARS Україною є предметом активного обговорення як мінімум із квітня. РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.

HIMARS M142 — розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.